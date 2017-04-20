В Николаеве землю парка «Дубки», возле завода «Зоря»-«Машпроект», вернули в коммунальную собственность

20.04.17 13:35Сколько просмотров этой статьи83Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня депутаты Николаевского городского совета отказали совместному украинско-английскому предприятию «Західна нафтова група» в согласовании технической документации по землеустройству относительно разделения земельного участка площадью 34 гектара на улице Космонавтов, на пересечении улиц Турбинной и Космонавтов.

Таким образом, участок окончательно вернулся в собственность города. Речь идет о парке «Дубки» возле завода «Зоря»-«Машпроект», где «Західна нафтова група» хотела возвести торгово-развлекательный комплекс.

В проекте решения, пишет Inshe.tv, указано, что договор аренды 34 гектаров закончился 19 января 2017 года, а согласно заключению управления градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета от 21 марта 2017 года генеральным планом города не предусмотрено размещение торгово-развлекательного комплекса на земельном участке, который частично относится к территории улиц, частично к территории зеленых насаждений общего пользования.

Согласно письму ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект» от 25 апреля 2016 года № 03/6-3464, указанный земельный участок относится к санитарно-защитной зоне предприятия.

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