До уваги водіїв: в області можливе тимчасове обмеження руху

20.04.17 14:02Сколько просмотров этой статьи76Сколько комментариев этой статьи0

За інформацією Укргідрометцентру з 20 по 22 квітня, на всій території Миколаївської області спостерігатиметься різка зміна погодних умов: холодні повітряні маси можуть зумовити заморозки до -2 °С, сильні опади у вигляді дощу із мокрим снігом, налипання мокрого снігу, тимчасове утворення снігового покриву, пориви вітру 15-22 м/с.

Зважаючи на істотне погіршення погодних умов, Служба автомобільних доріг у Миколаївській області попереджає про можливість тимчасового обмеження руху на дорогах загального користування Миколаївської області, про що буде проінформовано додатково, та закликає учасників дорожнього руху утриматися від поїздок, особливо на далекі відстані.

У свою чергу, дорожні служби області перебувають в посиленій готовності до ліквідації наслідків негоди. Введене цілодобове чергування.

Служба автомобільних доріг у Миколаївській області звертається до водіїв з проханням бути особливо уважними та обережними за кермом, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху: не перевищувати швидкість, зберігати безпечну дистанцію, утримуватися від ризикованих маневрів та обов’язково перевірити технічний стан транспортного засобу.

У разі, якщо стихія застала вас у дорозі, перечекайте в місцях відстою автотранспорту та на стоянках комплексів дорожнього сервісу (АЗС, кафе, готельних комплексах тощо).

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