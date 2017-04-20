В Киеве обязали работников магазинов и кафе говорить только по-украински

20.04.17 14:23Сколько просмотров этой статьи91Сколько комментариев этой статьи0

По словам Сиротюка, это позволит защитить права украиноязычного населения столицы.

Киевсовет в первом чтении утвердил решение украинизировать в столице сферу обслуживания, рекламы и пр. За такое решение проголосовали 91 депутат, передает 44.ua.

"Установить, что в Киеве языком работы предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности является государственный язык - украинский.

Также рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, сообщения и другие формы аудио- и визуальной продукции, ценники должны выполняться на украинском языке.

Если вывеска отражена на иностранном языке, то установка ее должна быть разрешена только с указанием перевода на украинский язык или транслитерации равновеликим шрифтом”, - сказал инициатор решения, депутат Юрий Сиротюк.

Кроме того, во всех заведениях сферы общественного питания и торговли меню должно предоставляться на государственном языке.

По словам Сиротюка, это позволит защитить права украиноязычного населения Киева.

"В сфере обслуживания часто возникают конфликтные ситуации, когда по просьбе посетителя обслуживать его на украинском языке, персонал не может ему в соответствующей форме ответить. Это неуважение и содержит признаки нарушения прав потребителей", - добавил Сиротюк.

Ранее украинский музыкант и лидер группы "ВВ" Олег Скрипка высказался по поводу украинского языка. По мнению певца, люди, живущие в Украине, должны разговаривать исключительно на украинском.

"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дибилизм". Нужно их изолировать, потому что они социально опасны, нужно создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", - сказал Скрипка.

Похожие новости

09.02.17 16:55Нардепы Мельничук и Лещенко подрались в Раде

21.01.17 11:46В Киеве застрелили адвоката

17.01.15 17:56Кириленко предложил заменить памятник Щорсу в Киеве на Петлюру

19.07.13 14:01Суд штрафует митингующих с Майдана и отпускает

30.08.12 14:31В Киеве организатора «платных» митингов выбросили с 16-го этажа

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326460

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика