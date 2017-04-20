В Киеве обязали работников магазинов и кафе говорить только по-украински

По словам Сиротюка, это позволит защитить права украиноязычного населения столицы.

Киевсовет в первом чтении утвердил решение украинизировать в столице сферу обслуживания, рекламы и пр. За такое решение проголосовали 91 депутат, передает 44.ua.

"Установить, что в Киеве языком работы предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности является государственный язык - украинский.

Также рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, сообщения и другие формы аудио- и визуальной продукции, ценники должны выполняться на украинском языке.

Если вывеска отражена на иностранном языке, то установка ее должна быть разрешена только с указанием перевода на украинский язык или транслитерации равновеликим шрифтом”, - сказал инициатор решения, депутат Юрий Сиротюк.

Кроме того, во всех заведениях сферы общественного питания и торговли меню должно предоставляться на государственном языке.

По словам Сиротюка, это позволит защитить права украиноязычного населения Киева.

"В сфере обслуживания часто возникают конфликтные ситуации, когда по просьбе посетителя обслуживать его на украинском языке, персонал не может ему в соответствующей форме ответить. Это неуважение и содержит признаки нарушения прав потребителей", - добавил Сиротюк.

Ранее украинский музыкант и лидер группы "ВВ" Олег Скрипка высказался по поводу украинского языка. По мнению певца, люди, живущие в Украине, должны разговаривать исключительно на украинском.

"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дибилизм". Нужно их изолировать, потому что они социально опасны, нужно создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", - сказал Скрипка.