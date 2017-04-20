Синоптики уточнили прогноз о потеплении в Украине

Существенное потепление на всей территории Украины ожидается с 26 апреля.

В Украине 20—21 апреля ухудшится погода, а существенное потепление ожидается с 26 апреля. Об этом сообщил заместитель директора украинского Гидрометцентра Анатолий Прокопенко во время заседания межведомственного оперативного штаба государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по поводу осложнения погодных условий, пишут «Українські новини».

«20—21 апреля мы снова ожидаем ухудшение погодных условий в южных, центральных и восточных областях. Дождь с мокрым снегом… Ветер 15−20 м/с. Сохранятся заморозки. 22—25 апреля холодная погода сохранится», — отметил он.

Прокопенко подчеркнул, что существенное потепление на всей территории Украины ожидается с 26 апреля.

Напомним, по состоянию на утро 20 апреля из-за неблагоприятных погодных условий (снег, ветер) были обесточены 199 населенных пунктов. Вчера наиболее пострадали Харьковская, Днепропетровская и Запорожская область.

С сегодняшнего дня циклон пришел в Одесскую область.