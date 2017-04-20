В 2016 году хуже стали жить почти 90 процентов николаевцев Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, чтобы выяснить, ухудшилось или улучшилось материальное положение украинцев в 2016 году. Отвечая на вопрос «Как изменилось за последние 12 месяцев экономическое положение вашей семьи», украинцы чаще всего отвечали «гораздо ухудшилось» или «несколько ухудшилось».К сожалению, город Николаев лидирует по количеству тех, у кого материальное положение стало «гораздо хуже» - 69 процентов, о чем сообщает интернет-издание "Николаевские Новости". Далее следуют Сумы и Запорожье - 67 и 63 процента соответственно. А вот во Львове, Луцке и Чернигове таких меньше всего – 12, 14 и 20 процентов соответственно.18 процентов николаевцев полагают, что их материальное положение в прошлом году несколько ухудшилось, 8 процентов - несколько улучшилось, 4 процента затруднились ответить. Любопытно, что никто из опрошенных николаевцев не сказал, что его материальное положение осталось на прежнем уровне, в том время как в Ужгороде, Луцке, Львове, Виннице и Хмельницком таких более 30 процентов.Примечательно, что в пяти городах (Ровно, Днепр, Кропивницкий, Винница и Хмельницкий) один процент респондентов ответили, что их экономическое положение «намного улучшилось»! Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама