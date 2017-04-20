В 2016 году хуже стали жить почти 90 процентов николаевцев

20.04.17 16:22Сколько просмотров этой статьи82Сколько комментариев этой статьи0

Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, чтобы выяснить, ухудшилось или улучшилось материальное положение украинцев в 2016 году.

Отвечая на вопрос «Как изменилось за последние 12 месяцев экономическое положение вашей семьи», украинцы чаще всего отвечали «гораздо ухудшилось» или «несколько ухудшилось».К сожалению, город Николаев лидирует по количеству тех, у кого материальное положение стало «гораздо хуже» - 69 процентов, о чем сообщает интернет-издание "Николаевские Новости". Далее следуют Сумы и Запорожье - 67 и 63 процента соответственно. А вот во Львове, Луцке и Чернигове таких меньше всего – 12, 14 и 20 процентов соответственно.18 процентов николаевцев полагают, что их материальное положение в прошлом году несколько ухудшилось, 8 процентов - несколько улучшилось, 4 процента затруднились ответить. Любопытно, что никто из опрошенных николаевцев не сказал, что его материальное положение осталось на прежнем уровне, в том время как в Ужгороде, Луцке, Львове, Виннице и Хмельницком таких более 30 процентов.Примечательно, что в пяти городах (Ровно, Днепр, Кропивницкий, Винница и Хмельницкий) один процент респондентов ответили, что их экономическое положение «намного улучшилось»!

Похожие новости

28.01.17 13:43В зоне АТО в бою с диверсантами погиб николаевский воин Сергей Непсов

27.01.17 15:56Николаевцы возложили цветы к памятнику жертвам Холокоста

20.01.17 11:05Южноукраинские сумоистки Карина Адылханян и Алена Толстова стали чемпионками Европы

17.01.17 16:00В Николаевской области азербайджанец был задержан при попытке дать взятку прокурору

14.01.17 16:15В Николаеве стремительно растет курс доллара

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326460

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика