В Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине потеплеет Согласно прогнозам украинских синоптиков, холодная погода в стране сохранится вплоть до 26 апреля. А в ближайшие два дня ожидается существенное похолодание. Про погодуна ближайшее время рассказал заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко. По его словам, еще около недели тепла ждать не приходится. В Украине, в частности в центральных, восточных и южных регионах, ожидаются дожди с мокрым снегом. По прогнозам синоптиков, потеплеет только ближе к началу мая.«В связи с тем, что через территорию Украины перемещается очередной активный циклон с Балкан, 20 и 21 апреля мы снова ожидаем сложных погодных условий», – подчеркнул Анатолий Прокопенко в интервью изданию УНИАН.Отметим, что по прогнозам Укргидрометцентра, сегодня и завтра (20-21 апреля) существенное похолодание ожидается в Одессе. Там передают северный ветер, днем юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама