«Связав шлангом от пылесоса, били и душили руками». За разбой и умышленное убийство судят в Корабельном троих парней

20.04.17 17:45Сколько просмотров этой статьи92Сколько комментариев этой статьи0

В Корабельном районном суде города Николаева рассматривается уголовное дело по статьям «Разбой» и «Умышленное убийство» (обвиняемые –николаевцыОлег Иванов1991 г.р.,Алексей Иванов1993 г.р.,Артур Срибняк1997 г.р.).

…15 июля 2015 г. молодые люди с целью завладеть чужим имуществом отправились на автомобиле в пгт Березнеговатое Николаевской области, о чем сообщает интернет-издание "Корабелов. Инфо". Согласно обвинительного акта, спланировал данное преступление Олег Иванов, он же вовлек в него своих товарищей, один из которых являлся несовершеннолетним.По версии следствия, парни, убедившись, что поблизости дома, который они решили ограбить, никого не было, проникли вовнутрь. В это времяпострадавший И. Колесниковнаходился в постели. Он стал оказывать сопротивление напавшему на него Олегу Иванову, тогда на помощь своему сообщнику прибежали Алексей Иванов и Артур Срибняк. Все вместе они били пострадавшего руками и ногами по голове, по телу, Олег периодически его душил. И. Колесникова связали шлангом от пылесоса и требовали рассказать, где находятся деньги. Тот говорил, что ничего им не отдаст, и постепенно все трое задушили свою жертву. А потом нашли и деньги, забрав из дома около 10 тыс. грн.Знакомый одного из подозреваемых в перерыве судебного заседания сообщил журналисту «Корабелов.Инфо», что«ребята шли просто украсть, не замышляя убийства».Это дело, ранее рассматриваемое в Березнеговатом суде, только 18.01.2017г. было передано в Корабельный районный суд г. Николаева, — сообщилинам в пресс-службе ведомства.На заседание, состоявшееся11 апреля 2017 г., не явились пострадавшая Лидия Колесникова (мама погибшего) и ее представитель — адвокат Яцук. Прокурор передала от них судейской коллегии (председательствующаяТатьяна Головина,Анна Лазарева,Тимур Коротков) ходатайства. В одном из них пострадавшая, сославшись на семейные обстоятельства, просила суд не рассматривать дело в ее отсутствии, во втором — представитель давал согласие на проведение заседания в егоотсутствие. Суд принял решение о продолжении слушания дела.Прокурор подала коллегии судей ходатайство о продлении срока содержания обвиняемых под стражей, заканчивавшегося 17 апреля.А вот ранее судимый Алексей Иванов обратился к суду с просьбой об изменении меры пресечения содержания под стражей на домашний арест с использованием электронных браслетов.«С 21.07.2016 года я нахожусь под арестом… Ранее я работал, хоть и неофициально, грузчиком-экспедитором, состою в гражданском браке… Если мне продлят арест, то в таких условиях, в которых меня содержат и кормят в СИЗО, мое здоровье пойдет на ухудшение. Это только после 8-ми месяцев (содержания под стражей — прим. ред.) у меня уже проблемы спищеварительной системой. Пишу начальнику медсанчасти о проблемах моего здоровья с просьбой вывезти меня на осмотр —но он даже не то что не вывозит меня на осмотр, который мне должны сделать, вместо этого мне просто присылают фельдшера, который дает мне из кармана распечатанные таблетки без названия и говорит, что они помогут. И так каждый раз, но здоровье после этих таблеток не улучшается, а наоборот, ухудшается…», — зачитал свое ходатайство к суду Алексей Иванов, добавив, что никакой угрозы обществу он не представляет.Защитники обвиняемых утверждали, что риски, обозначенные прокурором в ходатайстве о продлении срока содержания парней под стражей, ничем не подтверждены и не доказаны.Вернувшись из совещательной комнаты, суд огласил решение об отказе в удовлетворении ходатайства обвиняемых, им былпродлен срок содержания под стражей до 15.06.2017 г. включительно.

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Пятница, 21.04.2017

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