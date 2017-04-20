Киевсовет предлагает увеличить штрафы за курение в запрещенных местах

Только размер взыскания может стать существенным ограничительным фактором в нарушении запрета на курение в запрещенных местах. Киевский городской совет предлагает увеличить штрафы за курение в запрещенных местах в 50-100 раз.

Как сообщает пресс-служба горсовета, сегодня на пленарном заседании столичные депутаты приняли решение обратиться к Верховной Раде Украины и Кабинету министров относительно усиления ответственности за курение табачных изделий и кальянов в запрещенных местах.

«Действующее законодательство определяет перечень мест, где курение запрещено, кроме специально отведенных мест. При этом их суммарная площадь не должна превышать 10% общей площади соответствующего сооружения или помещения, к тому же они должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией. Однако, довольно часто ресторанные заведения пренебрегают всеми законодательными ограничениями, предоставляя, в том числе, услуги по курению кальянов», — отмечают в пресс-службе, добавляя, что для исправления сложившейся ситуации наработано соответствующее решение, которое предлагает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины “О мерах относительно предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения”.

“Мы предлагаем ответственность для физических лиц установить на уровне 17-ти тысяч гривен, что касается юридических лиц, максимальная цифра — 20 тысяч. И это на самом деле не высокие штрафы, в ведущих странах мира они значительно выше. Например, если привязываться к гривне, в Ирландии такой штраф составляет 86 тысяч гривен, в Азербайджане от 10 до 25 тысяч гривен, во франции от 12 до 21 тысячи, в Германии — 28 тысяч гривен. Только размер взыскания может стать существенным ограничительным фактором в нарушении данной нормы, поскольку именно минимальные штрафы и создают те проблемы, которые испытывают жители домов, где расположены заведения питания, в которых можно курить, в том числе кальяны”, — прокомментировала автор проекта решения, депутат КГР Алла Шлапак.

Соответствующее обращение поддержали 92 депутата.