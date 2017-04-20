В Первомайске в ведре нашли мертвого младенца

20.04.17 19:00Сколько просмотров этой статьи86Сколько комментариев этой статьи0

В Первомайский отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что медики, осмотрев 35-летнюю жительницу Первомайского района, которую привезли в больницу с кровотечением, сделали вывод, что пациентка сразу после родов, но никакой информации о новорожденном не было. Источник: izvestia.nikolaev.ua

Прибыв в населенный пункт, откуда привезли женщину, правоохранители выяснили, что состояние ее здоровья ухудшилось, когда она шла по улице, возвращаясь с работы домой. А приехав в местную школу, где пациентка работает техническим работником, полицейские обнаружили в одном из кабинетов ведро с водой, а в нем — младенца.

Труп новорожденного мальчика направлен в Николаевское областное бюро судебно-медицинских экспертиз для установления причины смерти. Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ст.117 УК Украины «Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка», санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Продолжается досудебное следствие, проводятся первоочередные следственные действия, назначено проведение соответствующих экспертиз, о чем сообщает информационно-аналитический портал "Николаевские Известия".

Похожие новости

28.01.17 13:43В зоне АТО в бою с диверсантами погиб николаевский воин Сергей Непсов

27.01.17 15:56Николаевцы возложили цветы к памятнику жертвам Холокоста

20.01.17 11:05Южноукраинские сумоистки Карина Адылханян и Алена Толстова стали чемпионками Европы

17.01.17 16:00В Николаевской области азербайджанец был задержан при попытке дать взятку прокурору

14.01.17 16:15В Николаеве стремительно растет курс доллара

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326460

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика