В Первомайске в ведре нашли мертвого младенца

В Первомайский отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что медики, осмотрев 35-летнюю жительницу Первомайского района, которую привезли в больницу с кровотечением, сделали вывод, что пациентка сразу после родов, но никакой информации о новорожденном не было. Источник: izvestia.nikolaev.ua

Прибыв в населенный пункт, откуда привезли женщину, правоохранители выяснили, что состояние ее здоровья ухудшилось, когда она шла по улице, возвращаясь с работы домой. А приехав в местную школу, где пациентка работает техническим работником, полицейские обнаружили в одном из кабинетов ведро с водой, а в нем — младенца.

Труп новорожденного мальчика направлен в Николаевское областное бюро судебно-медицинских экспертиз для установления причины смерти. Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ст.117 УК Украины «Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка», санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Продолжается досудебное следствие, проводятся первоочередные следственные действия, назначено проведение соответствующих экспертиз, о чем сообщает информационно-аналитический портал "Николаевские Известия".