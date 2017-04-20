08.04.17 09:381310
Губернатор Николаевщины дал оценку своей работе
|20.04.17 19:48
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Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что выполняет свои обязанности на отлично.
Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что выполняет свои обязанности на отлично.
Об этом он рассказал сегодня, 20 апреля, на встрече с общественниками, передает корреспондент Шиповника.
– Я выполняю свои функциональные обязанности и полномочия на отлично, и ко мне нареканий, как к голове администрации, нет, – резюмировал губернатор.
Он также рассказал о своих достижениях:
– За полгода я сделал больше, я поднял все болючие проблемы, я освободил всех людей, о которых вы просили, я не хотел с ними работать, я был без заместителей, я был один. Это сейчас мне стало легче. Но даже сейчас есть депутаты, которые рассказывают, как надо жить.