Губернатор Николаевщины дал оценку своей работе

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что выполняет свои обязанности на отлично.

Об этом он рассказал сегодня, 20 апреля, на встрече с общественниками, передает корреспондент Шиповника.

– Я выполняю свои функциональные обязанности и полномочия на отлично, и ко мне нареканий, как к голове администрации, нет, – резюмировал губернатор.

Он также рассказал о своих достижениях:

– За полгода я сделал больше, я поднял все болючие проблемы, я освободил всех людей, о которых вы просили, я не хотел с ними работать, я был без заместителей, я был один. Это сейчас мне стало легче. Но даже сейчас есть депутаты, которые рассказывают, как надо жить.