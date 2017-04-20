Религия может исчезнуть, если люди станут жить лучше

Количество доступных пищевых калорий, топлива и ресурсов для каждого человека в данном обществе являются наилучшим предсказателем появления нравоучительной религии.

Рост жизненного уровня населения может привести к тому, что религия а конце концов перестанет существовать. Так считает Николя Бомар из Высшей естественной школы в Париже, занимающийся эволюционной психологией – направлением современной науки, которое изучает видоспецифические психологические особенности человека как представителя вида Homo sapiens. Рассуждения ученого представлены в статье, опубликованной британским изданием The Independent.

Как полагают представители эволюционной психологии, основные религии мира, включая христианство, ислам, иудаизм, индуизм и буддизм, появились в качестве эволюционного ответа на различия в образе жизни между богатыми элитами и другими, более бедными человеческими сообществами.

Богатство определяет более «медленный образ жизни», человек становится менее агрессивным, а его жизненный модус – более непринужденным.

Абсолютное богатство, по мнению Николя Бомара, делает мотивацию деятельности человека и систему его ценностей более предсказуемой. Это уводит людей от «жизни быстрой», стратегия которой строится на необходимости приобретать ресурсы и на вынужденных действиях, в то время как в основе «медленной жизни» лежит стратегия самообладания и совместного действия.

Однако «медленная жизнь» помещает элиту в определенную эволюционную недостаточность. У ее представителей чаще имеется меньшее число детей, потребность в пище не вызывает у них агрессию и так далее. Но чтобы возместить такую недостаточность, богатая элита создает морализирующую религию для бедных как способ представить им стратегию «медленной жизни», менее ориентированной на такие черты, как жадность, приобретательство и др.

Религия основывается на духовном удовлетворении, не связанном с физическим. Она способствует самодисциплине и самоотверженности. Религиозная идея основывается на том, что истинное спасение может быть найдено в нравственном поведении, а не в наличии достаточного количества пищи или секса.

По мнению Николя Бомара, сегодня, когда богатство, благосостояние становятся более широко распространенными характеристиками жизни человеческого сообщества, моральная составляющая религии может сойти на нет. Таким образом, «медленный» стиль жизни находит большее распространение среди населения в целом. Люди благодаря этому получают естественную мотивацию на сотрудничество друг с другом, уделяют внимание тем сферам жизни, которые не являются лишь физическими, материальными. А это означает, что потребность в моральной стороне религий уменьшается, поскольку отсутствует необходимость управлять поведением многочисленного бедного населения.

«Раз все больше людей становятся богатыми, принимая медленную стратегию, потребность судить с нравственной точки зрения уменьшается, а с этим уходит и польза в культивировании религиозных верований».

По мнению ученого, если допускать такой вариант развития общества, уровень жизни которого будет повышаться, то, как это было с греко-римскими религиями, в конченом счете могут исчезнуть и христианство, и другие религии, основанные на принципах морали.

Отметим, что своими рассуждениями об основе религиозных верований Николя Бомар делился и раньше. Два года назад в российских СМИ можно было прочитать его размышления о морали как общей черте наиболее распространенных мировых религий.

Почему в религиях со временем самым важным стали не ритуальные действия, а поощрения таких черт, как самодисциплина, сдержанность и аскетизм. Ключ к популярности так называемых нравоучительных религий, как заявлял тогда Бомар, кроется в росте благосостояния общества.

В первые несколько тысяч лет летописной человеческой истории религии были основаны на ритуалах и красочных действах, писал ученый.

Если люди нуждались в дожде и хорошем урожае, например, им необходимо было принести жертвы богам. Но между 500 и 300 годами до нашей эры по всей Евразии прокатились радикальные изменения: новые религии возникли в Греции, Индии и Китае. Все они были сосредоточены на нравственности, самодисциплине и аскетизме. В конце концов эти новые учения (среди которых были стоицизм, буддизм и джайнизм) и их преемники (христианство и ислам) распространились по всему миру и некоторые из них являются главными мировыми религиями по сей день, отмечал Бомар.

Изменения в сознании людей имеют, по мнению Бомара и его коллег, весьма простое объяснение: человечество стало богатеть.

Когда люди имеют в своем распоряжении меньше ресурсов, приоритетом их деятельности является стремление получить награду за то, что они делают здесь и сейчас, а не задумываться о том, что их ждет в загробной жизни. Однако, когда человек становится богаче (и это касается любых ресурсов), он начинает задумываться о будущем и отказываться от сиюминутных выгод для достижения долгосрочных целей.

После того как мирские потребности людей удовлетворены, они переключают внимание от материального вознаграждения в настоящее время к духовным наградам в загробной жизни. Как предполагает Бомар, как только человеческое общество почувствовало психологический сдвиг относительно долгосрочного планирования, как раз и возникли нравоучительные религии. Богатство изменило психологию людей.

Чтобы проверить эту гипотезу, Бомар и его коллеги собрали исторические и археологические данные о различных обществах по всей Евразии в период так называемой осевой эпохи и отследили, когда и где различные нравоучительные религии появились. Затем ученые использовали эти данные, чтобы построить модель, которая предсказывала, насколько вероятно появление нравоучительной религии во всех типах различных обществ – больших и маленьких, богатых и бедных, примитивных и политически сложных.

Как оказалось, наилучшим предсказателем появления нравоучительной религии оказались такие меры благосостояния, как количество доступных пищевых калорий, топлива и ресурсов для каждого человека в данном обществе. В культурах, где люди довольствовались менее 20 тысячами калорий ежедневно, нравоучительных религий не возникало. Однако, если их рацион становился обширнее, возникновение такого рода учения было куда более вероятно.