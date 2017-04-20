Рынок украинских стройматериалов вырос почти на 8%

Украинский рынок строительных материалов, в марте 2016 года, вырос на 33%. Если сравнивать с февралем, то рынок строительных работ вырос на 12%.

По результатам же первого квартала украинский рынок строительства вырос на 1,9%, а рынок стройматериалов на 7,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года).

Такие данные опубликованы в ежемесячном аналитическом исследовании «Обзор развития строительной отрасли Украины».

Общая тенденция рынка — переход рынка стройиндустрии Украины в фазу роста. Объем выполненных строительных работ за январь-март 2016 года составил 9,96 миллиарда гривен (+1,9%). Жилое строительство упало на 3,4%, а рост обеспечили коммерческое (+4,1%) и инфраструктурное строительство +4,9%.

Как сообщало агентство PAU ранее, объем выполненных строительных работ за 2015 составил 56 миллиардов гривен (-15% к 2014).

В марте 2016 года объем сбыта строительных материалов на рынке Украины составил 2,8 миллиона тонн (+33 % к февралю 2016 года). Произведено 2,73 миллиона тонн (+34% к февралю). В первом квартале 2016 года объем реализации увеличился на 7,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Анализ рынка строительных материалов по 17 основным сегментам показал разброс динамики от (-50% до +69%), при этом, 59% сегментов показали позитивную динамику.