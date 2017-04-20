На Николаевщине автовладельцы страдают от действий воров

В Доманевское отделение Вознесенского отдела полиции ГУНП в Николаевской области обратился 53-летний местный житель, который сообщил, что в ночь с 17 на 18 апреля 2017 года с автомобиля «МАZ», который он оставил возле дома по ул. Центральная в с. Цветково, неизвестные лица похитили аккумулятор.

В ночь с 18 на 19 апреля в Центральном районе г. Николаева с автомобиля «ZAZ», который находился возле дома №51/1 по ул. Декабристов, неизвестные похитили парикмахерскую косметику, а в Ингульском районе - аккумулятор с автомобиля «Chevrolet», стоявший по ул. Космонавтов, 136.

Начаты уголовные производства по ст.185 УК Украины «Кража. Полицейские устанавливают виновных лиц.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершенных преступлений, или обладают информацией, полезной для следствия, сообщить в территориальные отделы полиции или по телефону «102».