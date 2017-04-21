5 рецептов смузи на любой вкус

21.04.17 11:39Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

В последние годы одним из самых популярных напитков стал смузи, ведь он очень вкусный, питательный и, конечно же, полезный.

Многие эксперты сходятся во мнении, что смузи придает энергии, улучшает работу пищеварения, насыщает организм витаминами и минералами и сохраняет красоту.

Регулярное употребление напитка усиливает защитные функции организма и даже помогает избавиться от лишних килограммов. Но максимальную пользу приносит только правильный смузи, приготовленный без сахара, мороженного, шоколада и жирного йогурта.

Готовить напиток также рекомендуется непосредственно перед употреблением, чтобы максимально сохранить все полезные микроэлементы. Важно отметить, что заменять твердую пищу смузи не следует, поскольку это негативно отразится на здоровье. Пусть напиток станет полезным дополнением к основному рациону. Предлагаем пять рецептов полезных смузи на любой вкус.

1. Смузи из яблок и зелени

Порция: 1

Время приготовления: 5 минут

Ингредиенты: Яблоко зеленое - 350 г Сок лимона - 20 г Базилик свежий - 40 г Петрушка свежая - 40 г Петрушка кучерявая свежая - 30 г

Приготовление:

  1. Из яблока выдавите сок.

  2. Положите зелень в блендер и, добавив половину сока, взбейте до однородной консистенции.

  3. Вылейте смузи в стакан и добавьте оставшийся сок. Можно украсить долькой яблока.

2. Фруктовый смузи с имбирем

Порция: 3

Время приготовления: 10 минут

Ингредиенты: Большое яблоко - 1 шт. Апельсин - 1 шт. Киви - 2 шт. Молоко - 0.5 л Корень имбиря - 5 г Лимонный сок - 1 ст.ложка

Приготовление:

  1. Очистите фрукты, нарежьте дольками и поместите в блендер. Добавьте тертый имбирь, сок лимона и взбейте.

  2. Добавьте молоко и снова взбейте до однородной консистенции.

3. Овощной смузи

Порция: 1

Время приготовления: 10 минут

Ингредиенты: Кабачок молодой - 1 шт. Огурец - 1 шт. Соль - 1 ч.л Кориандр - 1-2 ч. ложки Перец красный молотый - 1 щепотка

Приготовление:

  1. Очистите овощи от кожуры и натрите на средней терке.

  2. Добавьте соль и кориандр, после чего тщательно взбейте в блендере до однородности.

4. Бодрящий смузи

Порции: 2

Время приготовления: 15 минут

Ингредиенты: Листья шпината - 2 стакана Киви (нарезанный) - 1 стакан Банан (нарезанный) - 1 шт Ананас свежий (нарезанный) - 1/4 стакана Апельсиновый сок - 1/4 стакана Натуральный йогурт - 1/2 стакана Льняное семя (молотое) - 2 ст.л

Приготовление:

  1. В чашу блендера сложите фрукты и зелень, добавьте льняное семя и залейте йогуртом с соком. Взбейте до однородности.

5. Смузи со злаками

Порции: 3

Время приготовления: 5 минут

Ингредиенты: Груша - 2 шт. Банан - 1 шт. Ананасовый сок - 1,5 стакана Клетчатка - 1 ст. ложка Мюсли - 3 ст. ложки

Приготовление:

  1. Очистите фрукты и нарежьте небольшими дольками. 2. Положите в чашу блендера нарезанные фрукты, добавьте сок, клетчатку и мюсли. Взбейте до однородности.

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