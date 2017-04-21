На Южно-Украинской АЭС тренировались тушить пожар

21.04.17 12:10Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

На ЮУАЭС прошли тренировочные тактико-специальные учения на тему «Тушение пожаров на энергетических объектах». Тренировка была организована 20 апреля на территории машинного зала второй очереди Южно-Украинской АЭС, сообщает пресс-служба АЭС.

Согласно тактическому замыслу, в результате ряда последовательных событий произошел разлив и воспламенение масла главного маслобака уплотнения вала генератора. УСЛОВНЫЙ пожар был зафиксирован на двух отметках машинного зала. Общая площадь возгорания составила 135 кв. метров.

К участию в учениях было привлечено 9 единиц техники и около 40 бойцов личного состава трех пожарных частей Южноукраинского городского гарнизона Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, а также персонал АЭС. В процессе учений были отработаны взаимодействие штаба тушения пожара с объектовым штабом ОП ЮУАЭС, слаженность действий подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области с подразделениями атомной станции и специальными службами города, приемы и методы работы с пожарной техникой, пожарно-техническим и аварийно-спасательным оборудованием.

Участники практической тренировки с поставленной задачей справились успешно. Программа учений выполнена в полном объеме. Благодаря согласованным действиям пожарных и персонала АЭС, а также использованию современной пожарной техники - аварийно-спасательного автомобиля, автомобиля газодымозащитной службы и другого оборудования – поставленная задача была выполнена в течение часа.

Похожие новости

11.03.17 10:17В Германии эвакуировали пять АЭС, из-за исчезновения связи с самолетом

07.03.17 09:549 березня на Южно-Українській АЕС відбудеться перевірка системи сповіщення

23.04.09 08:43Учения на ЮУ АЭС в присутствии шведов возглавила Наталья Бракован

29.10.08 08:32Украина поставила Westinghouse уран для фабрикации 42 топливных сборок для Южно-Украинской АЭС

21.10.08 15:05На ЮУ АЭС завершился визит представителей французской атомной станции Сен-Лоран

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326460

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика