На Южно-Украинской АЭС тренировались тушить пожар

На ЮУАЭС прошли тренировочные тактико-специальные учения на тему «Тушение пожаров на энергетических объектах». Тренировка была организована 20 апреля на территории машинного зала второй очереди Южно-Украинской АЭС, сообщает пресс-служба АЭС.

Согласно тактическому замыслу, в результате ряда последовательных событий произошел разлив и воспламенение масла главного маслобака уплотнения вала генератора. УСЛОВНЫЙ пожар был зафиксирован на двух отметках машинного зала. Общая площадь возгорания составила 135 кв. метров.

К участию в учениях было привлечено 9 единиц техники и около 40 бойцов личного состава трех пожарных частей Южноукраинского городского гарнизона Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, а также персонал АЭС. В процессе учений были отработаны взаимодействие штаба тушения пожара с объектовым штабом ОП ЮУАЭС, слаженность действий подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области с подразделениями атомной станции и специальными службами города, приемы и методы работы с пожарной техникой, пожарно-техническим и аварийно-спасательным оборудованием.

Участники практической тренировки с поставленной задачей справились успешно. Программа учений выполнена в полном объеме. Благодаря согласованным действиям пожарных и персонала АЭС, а также использованию современной пожарной техники - аварийно-спасательного автомобиля, автомобиля газодымозащитной службы и другого оборудования – поставленная задача была выполнена в течение часа.