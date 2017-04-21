Николаевские спасатели получили в пользование супер-грузовик для расчистки заснеженных дорог

Нынешний апрель 2017 года выдался богатым на снегопады, которые парализовали дороги во многих областях Украины. Поэтому на помощь спасателям пришла мощная техника. Однако не везде она имеется.

Так, ПАО «АвтоКрАЗ» разработал для ГУ ГСЧС Николаевской области супер-грузовик для расчистки заснеженных дорог. Об этом сообщает Infokava.com со ссылкой на autocentre.ua

На полноприводном шасси КрАЗ модели 6322 (6х6), оснащенном нестандартной, двухрядной кабиной, была установлена шнекороторная установка. Последняя позволяет убирать до 1500 кубометров снега в час. Ширина расчищаемой полосы – 2,74 м. Машина способна эффективно бороться со снежным покровом на дорогах высотой до 1,2 м.