Украинцы могут рекордно разбогатель на орехах и ягодах

Именно сейчас малым производителям необходимо сфокусироваться на интересных и новых нишах производства агропродукции.

Выращивание и переработка нишевых культур является интересным направлением диверсификации производства и экспорта как для малых фермеров, так и для крупных компаний.

Об этом сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

«Нишевые культуры, к которым мы относим, например, органику, сорго, пряности, орехи и ягоды, или свежую зелень или чеснок, имеют сегодня свои преимущества с точки зрения их производства.

Преимущество заключается в том, что в этих нишах пока относительно невелика конкуренция. Часто такие культуры не требуют значительных инвестиций в организацию производства, но при этом обеспечивают высокий уровень рентабельности», - отметила замминистра Ольга Трофимцева.

По ее словам, именно сейчас украинским малым производителям необходимо сфокусироваться на интересных и новых нишах производства, так как это даст значительные стартовые преимущества, чтобы стать серьезным игроком на высокомаржинальных рынках в недалеком будущем.