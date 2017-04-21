В Украине запущен новый сервис денежных переводов

Персональные данные клиентов MOSST Payments защищены в полном соответствии с международным стандартом безопасности.

На украинском рынке сервисов денежных переводов появился новый игрок. Компания MOSST Payments представляет новое решение для денежных переводов – MOSST. Приложение MOSST-денежные переводы, как сообщает Payspace Magazine, уже доступно для скачивания в Google Play и App Store. А для тех, кто больше времени проводит с компьютером, компания подготовила web-версию сервиса.

MOSST позволяет осуществлять денежные переводы между картами любых банков на территории Украины. Интерфейс приложения простой и интуитивно понятный, пользователям доступна возможность переводить деньги без предварительной регистрации.

MOSST предоставляет пользователям еще одно дополнительное преимущество. Для того, чтобы отправить деньги с помощью сервиса, не обязательно знать номер банковской карты получателя — достаточно иметь его номер телефона или адрес электронной почты. После перевода получателю мгновенно поступает уведомление о том, что отправленная вами сумма уже ожидает его.

Сейчас пользователям MOSST доступен бесплатный премиум-аккаунт, владельцы которого получают доступ к дополнительным возможностям приложения. Впервые в Украине для входа в премиум-аккаунт на мобильных устройствах используется биометрика лица или отпечатка пальца пользователя.

В дальнейшем MOSST планирует использовать эти решения для подтверждения платежа. Также пользователям премиум-аккаунта MOSST доступны: история переводов, сохраненные квитанции и возможность привязывать избранные карты к аккаунту, что позволяет избавиться от постоянного ввода идентификационных данных: 16-значного номера карты и срока ее действия.

Персональные данные клиентов MOSST Payments защищены в полном соответствии с международным стандартом безопасности банковских карт PCI DSS.