08.04.17 09:381310
В Николаеве в собственность города вернули уже 1,5 гектара земли в «Леваневском»
|21.04.17 14:57
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Апелляционный суд Николаевской области отменил незаконное решение Заводского районного суда, который отказал в возвращении земельного участка площадью 0,09 гектара в собственность территориальной общины города. Этот участок расположена в микрорайоне «Леваневский» в пределах прибрежной защитной полосы Бугского лимана.
Апелляционный суд Николаевской области отменил незаконное решение Заводского районного суда, который отказал в возвращении земельного участка площадью 0,09 гектара в собственность территориальной общины города. Этот участок расположена в микрорайоне «Леваневский» в пределах прибрежной защитной полосы Бугского лимана.
Апелляционный суд обязал вернуть эту землю в коммунальную собственность. Установлено, что в 2009 году горсовет незаконно передал участок в частную собственность для строительства и дальнейшего обслуживания жилого дома.
Согласно генеральному плану города Николаева, жтиа земля находится в зеленой зоне общего пользования и относится к перспективной ландшафтно-рекреационной зоне общегородского значения.
Кроме того, в первом квартале 2017 года при вмешательстве прокуратуры реально выполнено 16 решений Заводского районного суда о возвращении в собственность государства рекреационных территорий микрорайона «Леваневский» общей площадью 1,5 гектара.
Об этом сообщили в пресс-службепрокуратуры Николаевской области.