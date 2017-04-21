Повышения военных пенсий с первого октября не будет, — Рева

21.04.17 15:13Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Повышение пенсий военным пенсионерам с 1 октября текущего года не состоится из-за введения ряда новых законов.

Повышение пенсий военным пенсионерам с 1 октября текущего года не состоится из-за введения ряда новых законов. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает NewsOne.

«С первого октября пенсионерам не будет повышена пенсия», — подчеркнул Рева, отвечая на вопрос по поводу повышения размера пенсионных выплат военным пенсионерам. По его словам, осовременивание пенсий с первого октября ожидает тех пенсионеров, которые получают выплаты согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Министр соцполитики отметил, что закон о выплатах военным пенсионерам министерство разработает сразу после разработки указанного ранее законопроекта.

«Мы рассчитываем, что этот закон (об общеобязательном государственном пенсионном страховании — ред.) будет принят Верховной Радой до июля. Как только он будет принят, следующий законопроект, который мы разрабатываем и планируем внести на рассмотрение в Верховную Раду до конца года — это, как раз, будет закон, который касается военнослужащих», — заявил глава Минсоцполитики.

Похожие новости

18.04.17 19:46Чтобы пенсии стали больше, пенсионеров должно стать меньше

15.04.17 13:42В Кабмине рассказали, кому больше всего повезет от осовременивания пенсий

06.09.11 16:59Пенсионная реформа в Украине вступит в силу 1 октября

08.07.11 16:38Подробности реформы: что ждет пенсионеров

31.12.10 12:11 Николаевцам предложено обсудить Пенсионную реформу

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326460

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика