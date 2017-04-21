Олег Скрипка объяснил свои слова про "гетто"

21.04.17 15:46Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Певец заявил, что это была ирония.

Украинский музыкант Олег Скрипка на своей странице в Facebook сделал новое заявление по поводу своих слов о создании гетто для тех, кто не может выучить украинский язык. Отметим, лидер группы Вопли Видоплясова выступил перед учениками Школы журналистики, где сделал заявление, которое шокировало не только МИД РФ, но даже Авакова.

Скрипка считает, что в Украине жители фактически не имеют доступа к украиноязычным книгам, а также есть проблемы с кино и интернет-контентом.

"Мы имеем невероятное количество прекрасных песен и артистов. И очень странно выглядит кровавая резня за мизерные 25% украинских песен на радио, и их полное отсутствие на телевидении в новогоднюю ночь", - пишет Скрипка.

"Я действительно считаю, что граждане Украины (как и любой страны) должны знать язык родного государства. Поддерживаю увеличение украинского контента во всех сферах общественной жизни. Это - европейская практика", - объяснил Скрипка.

Также артиста возмущает, что Украину заставляют любить "русской мир" больше, чем украинский.

"На самом деле, именно россияне создали привилегированные условия для развития своего языка. Ведь законодательство РФ требует от всех, кто претендует на жизнь, работу или учебу в этой стране предоставить сертификат о владении русским, знание истории России и основам законодательства", - написал Скрипка.

Скрипка предложил помочь русскоязычным украинцам, предоставив им образовательную поддержку.

Свои слова про "гетто" Скрипка считает конспирологией.

"Мое несколько ироническое предложение, высказанное в произвольном общении со студентами, и сформулированное конспирологами-технологами как "гетто" - значительно гуманнее, чем российская действительность", - завершил Скрипка.

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