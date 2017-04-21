Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

21.04.17 16:14Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

По мнению эксперта Юрия Гаврилечко, выполнение условий МВФ по пенсионной реформе гарантировано приведет к росту безработицы, снижению уровня здоровья, снижению средней заработной платы по стране, а следовательно – к стагнации внутреннего рынка.

Международный валютный фонд выделил Украине четвертый транш на сумму миллиард долларов. Цена выделения денег – это целый ряд требований Фонда, которые Украина должна неукоснительно выполнить, чтобы гарантировать дальнейшее кредитование нашей страны западными партнерами.

По мнению эксперта Фонда общественной безопасности Юрия Гаврилечко, единственное назначение всех кредитов МВФ после 1970 года – это перевод частных долгов в государственные, плюс обеспечение такой программы «развития», при которой государство никогда бы не смогло отдать этот долг и попутно не разрушить при этом собственную экономику.

«Любое исполнение требований МВФ, которое исполняет правительство, приводит к строго противоположным результатам, чем те, которые декларируются», – сказал Гаврилечко на пресс-конференции в РИА Новости Украина, передает news24.in.ua

Одним из важных пунктов рекомендаций МВФ является принятие уже до конца апреля закона о пенсионной реформе. Крайний срок окончательного запуска реформы определен на 1 января 2018 года. Главное изменение – повышение страхового стажа для всех. По мнению МВФ, это позволит сократить дефицит Пенсионного фонда на 3%.

«Повышение пенсионного возраста, увеличение страхового стажа, снижение возможности досрочно выходить на пенсию – все это приведет к очень простым вещам. Первое – вместо того, чтобы снизить дефицит бюджета Пенсионного фонда мы получим снижение количества рабочих мест, то есть стимулирование молодежи к выезду за границу и увеличение безработицы внутри страны. Точно также мы получим снижение среднего уровня зарплаты по стране, потому что граждане предпенсионного возраста не склонны создавать профсоюзы, бороться за повышение зарплат и так далее. Кроме того, мы уменьшим количество граждан, которые теоретически готовы пойти на сложное и особо сложное производство, поскольку более ранний уход на пенсию гарантировал этим гражданам возможность пожить подольше, а всем остальным — достаточно адекватные услуги», — считает эксперт.

По его словам, в итоге это приведет к стагнации внутреннего рынка из-за снижения платежеспособного спроса.

«В свою очередь это вызывает снижение поступлений в Пенсионный фонд — сидим в замкнутом круге, денег становится еще меньше, и дефицит Пенсионного фонда будет только расти», – прогнозирует эксперт. Гаврилечко напомнил, что украинцы в среднем живут на пенсии на 7 лет меньше, чем европейцы, поэтому, чтобы достичь европейских стандартов, нужно не повышать, а снижать пенсионный возраст.

«Если пенсионная реформа будет принята, экономический смысл, чтобы платить хоть копейку в фонды социального страхования, пропадет. Сколько бы вы не заплатили в Пенсионный фонд, это все равно будет много, потому что вы ни копейки не получите, если умрете до достижения пенсионного возраста. А поскольку при повышении пенсионного возраста до 65 лет большая часть мужчин рискует вообще не дожить до пенсии, поэтому ни малейшего экономического смысла платить налоги нет.

Мало того, каждый раз уплачивая налоги, вы просто воруете деньги у себя, у своего здоровья и у своей семьи. Вот это и есть реальные последствия реформ, о которых правительство договаривается с МВФ. И никаких других последствий быть не может, поскольку именно на это данный Меморандум и его исполнение ориентированы», – констатировал Гаврилечко.

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