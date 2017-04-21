Табачный гигант сокращает производство в Украине

В магазинах в последние дни наблюдается ажиотажный спрос со стороны потребителей на табачную продукцию.

В Украине может возникнуть дефицит сигарет, пока компания TEDIS Ukraine не возобновит полноценную работу.

Об этом журналистам сказал кандидат экономических наук Марьян Заблоцкий, комментируя последние действия правоохранительных органов в отношении крупнейшего дистрибьютора табачного рынка TEDIS Ukraine.

По его словам, возможное возникновение дефицита является очевидным, и для людей будет «очень неудобно». Эксперт добавил, что «в доступе к сигаретам может быть ограничена существенная часть населения страны».

«Такой жесткий и бескомпромиссный способ расправы с компанией, которая платит огромные налоги, настораживает. Сейчас трудно подсчитать убытки государственного и местных бюджетов, а также производителей от приостановки работы TEDIS, но они, безусловно, будут.

Все будет зависеть от того, сколько времени компании будут препятствовать работать. Более того, сложившаяся ситуация с дефицитом табачной продукции может нанести вред здоровью украинцев. Я заметил, что с прилавков в первую очередь исчезают дорогие сигареты, и остаются дешевые. Наконец, дефицит легальной табачной продукции может привести к резкому наводнению рынка контрафактным табаком», — считает эксперт.

С прогнозом эксперта согласны и представители ряда торговых сетей. В частности, как заявил начальник сектора внешних коммуникаций Управления корпоративных коммуникаций корпорации АТБ Сергей Демченко, в магазинах торговой сети в последние дни действительно наблюдается ажиотажный спрос со стороны потребителей на табачную продукцию, что в условиях перебоев с поставками ведет к дефициту сигарет.