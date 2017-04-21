В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

Межведомственная комиссия сейчас ведет пересмотр списков российских деятелей культуры, запрещенных в Украине. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

«Сейчас у нас создана межведомственная комиссия, где при участии представителей Службы безопасности Украины, работников Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, профессионалов, экспертов, представителей медиакомпаний, в которой идет пересмотр тех списков, которые еще с тех времен, когда они «скопом» пошли, где, вы знаете, сначала был тот, кто подписался, а подписались…ну вы знаете, как там было. После того возможно он ничего не говорил и их (списки — ред.) очевидно необходимо пересматривать», — сообщил министр в эфире 1+1 в четверг.

Министр добавил, что появились новые артисты, которые не просто делают негативные высказывания в отношении Украины, а являют собой определенную угрозу безопасности Украины, как своими высказываниями, так и действиями.

«Это находится в плоскости и Совета национальной безопасности и обороны, который выносит определенные санкции или на 1 или на 3 года, по-разному», — сказал министр культуры.

Также в Минкульте есть группа людей, которая занимается обращениями в отношении тех или иных деятелей культуры и направляет материалы в СБУ.

«Так было в отношении некоторых певиц, которые планировали выступления в определенных залах и эти концерты были отменены. Там были приведены конкретные факты того, что они либо были в аннексированном Крыму или они высказывались неоднократно к украинской культуре или украинскому государству», — отметил Нищук.

Глава ведомства добавил, что выступает против цензуры, однако ограничения против пропаганды вводить необходимо.