Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

В Украине знание английского языка находится на уровне 7%.

С 2019 г. для госслужащих станет обязательным знание английского языка.

Об этом министр юстиции Павел Петренко сообщил на вручении дипломов выпускникам проекта по изучению английского языка Lingva.Skills.

«С 2019 года знание английского языка будет одним из условий для номинирования на государственную службу. Те, кто желают стать государственным служащим, кроме украинского языка должны знать английский язык на базовом уровне», — сказал Петренко.

Сейчас в Украине знание английского языка находится на уровне 7%, в то время как в странах ЕС — на уровне 50%, в скандинавских странах — на уровне почти 80%.

В прошлом году, который был провозглашен президентом Украины годом английского языка в Украине, при поддержке Министерства юстиции в апреле стартовал социальный бесплатный проект изучения иностранных языков Lingva.Skills по стандартам ЕС.

Проект был создан прежде всего на прошение Министерства юстиции для обучения сотрудников учреждения, которые работают с оригиналами международных документов, с целью их имплементации в украинское законодательство.

За год существования проекта к изучению английского языка с его помощью подключились сотрудники всех министерств, 12 комитетов Верховной Рады, Администрации президента, более тысячи учебных заведений со всей Украины, сотрудники ГПУ, СБУ и Вооруженных сил Украины, а также свыше 5 тыс. участников АТО и членов их семей, 5,5 тыс. внутренне перемещенных лиц.

Сейчас на проекте есть возможность выучить английский язык на уровне А1, А2. Через несколько месяцев планируется запустить уровень В1, а до конца года создать возможность изучения немецкого языка.

Как отметил на мероприятии методолог проекта Виталий Зубков, из-за большого количества желающих изучать иностранные языки организаторы проекта ищут возможности для развития материально-технической базы. Для этого на краудфандинговой платформе biggggidea стартовал сбор средств для развития социального проекта по бесплатному изучению иностранных языков Lingva.Skills.