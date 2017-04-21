Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

21.04.17 18:50Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

20 апреля, в четверг, Николаевскую школу I-III ступеней № 29 посетила рабочая группа по изучению вопроса «О формировании украиноязычной среды в образовательных учреждениях Николаевской области», о чем сообщил информационно-аналитический портал "Николаевские Известия".

В составе рабочей группы в заведение посетили: Василий Иванович Шуляр, директор Николаевского областного института последипломного педагогического образования, доктор педагогических наук, доцент, заслуженный учитель Украины, профессор кафедры литературного и художественно-эстетического образования; Дарья Вячеславовна Лукьяненко, кандидат филологических наук, доцент кафедры; Анжела Ивановна Тюпа, методист кафедры психолого-педагогического образования и медиа дидактики; Валентина Васильевна Садовская, библиотекарь НОИППО; Людмила Викторовна Цуркан, методист Николаевского научно-методического центра. Команда рабочей группы толерантно и профессионально оценила украиноязычную среду в нашем заведении, заметив сплоченность, креативность и профессионализм коллектива учителей.

Педколлектив получил советы по совершенствованию знаний по родному языку: большое количество полезной информации, интересные презентации, информативные сайты, которые помогут лучше узнать языковой код украинской нации, безусловно, пригодятся и повысят наш профессиональный уровень.

Похожие новости

28.01.17 13:43В зоне АТО в бою с диверсантами погиб николаевский воин Сергей Непсов

27.01.17 15:56Николаевцы возложили цветы к памятнику жертвам Холокоста

20.01.17 11:05Южноукраинские сумоистки Карина Адылханян и Алена Толстова стали чемпионками Европы

17.01.17 16:00В Николаевской области азербайджанец был задержан при попытке дать взятку прокурору

14.01.17 16:15В Николаеве стремительно растет курс доллара

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326460

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика