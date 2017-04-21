Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

20 апреля, в четверг, Николаевскую школу I-III ступеней № 29 посетила рабочая группа по изучению вопроса «О формировании украиноязычной среды в образовательных учреждениях Николаевской области», о чем сообщил информационно-аналитический портал "Николаевские Известия".

В составе рабочей группы в заведение посетили: Василий Иванович Шуляр, директор Николаевского областного института последипломного педагогического образования, доктор педагогических наук, доцент, заслуженный учитель Украины, профессор кафедры литературного и художественно-эстетического образования; Дарья Вячеславовна Лукьяненко, кандидат филологических наук, доцент кафедры; Анжела Ивановна Тюпа, методист кафедры психолого-педагогического образования и медиа дидактики; Валентина Васильевна Садовская, библиотекарь НОИППО; Людмила Викторовна Цуркан, методист Николаевского научно-методического центра. Команда рабочей группы толерантно и профессионально оценила украиноязычную среду в нашем заведении, заметив сплоченность, креативность и профессионализм коллектива учителей.

Педколлектив получил советы по совершенствованию знаний по родному языку: большое количество полезной информации, интересные презентации, информативные сайты, которые помогут лучше узнать языковой код украинской нации, безусловно, пригодятся и повысят наш профессиональный уровень.