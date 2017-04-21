08.04.17 09:381310
В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен
|21.04.17 19:47
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В селе Малая Мечетня Кривоозерского района Николаевщины неизвестные похитили с фермерского хозяйства гербициды на общую сумму около двух миллионов гривен.
В селе Малая Мечетня Кривоозерского района Николаевщины неизвестные похитили с фермерского хозяйства гербициды на общую сумму около двух миллионов гривен.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Преступление случилось в период с 14 по 19 апреля. Злоумышленники повредили стену и проникли в помещение склада, откуда и совершили кражу.
Также сообщается, что в ночь на 20 апреля злоумышленники похитили 33 саженца туи и 11 саженцев можжевельника возле дома культуры в селе Новомарьевка Братского района.