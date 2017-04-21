В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

В селе Малая Мечетня Кривоозерского района Николаевщины неизвестные похитили с фермерского хозяйства гербициды на общую сумму около двух миллионов гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Преступление случилось в период с 14 по 19 апреля. Злоумышленники повредили стену и проникли в помещение склада, откуда и совершили кражу.

Также сообщается, что в ночь на 20 апреля злоумышленники похитили 33 саженца туи и 11 саженцев можжевельника возле дома культуры в селе Новомарьевка Братского района.