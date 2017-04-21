08.04.17 09:381310
Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств
|21.04.17 20:02
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Стали известны результаты распределения медицинской субвенции из государственного бюджета, направленной на возмещение стоимости некоторых лекарств.
Стали известны результаты распределения медицинской субвенции из государственного бюджета, направленной на возмещение стоимости некоторых лекарств.
Согласно дополнению к распоряжению Николаевской облгосадминистрации № 124-р от 18 апреля, 14 миллионов 858 тысяч 100 гривен распределили между 4 городами (Николаев, Вознесенск, Первомайск, Южноукраинск), 19 районами и Куцурубской громадой. Около половины суммы (7 133 300) получил областной центр.