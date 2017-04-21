Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств Стали известны результаты распределения медицинской субвенции из государственного бюджета, направленной на возмещение стоимости некоторых лекарств. Согласно дополнению к распоряжению Николаевской облгосадминистрации № 124-р от 18 апреля, 14 миллионов 858 тысяч 100 гривен распределили между 4 городами (Николаев, Вознесенск, Первомайск, Южноукраинск), 19 районами и Куцурубской громадой. Около половины суммы (7 133 300) получил областной центр. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама