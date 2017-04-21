В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

Одним із найважливіших пріоритетів діяльності служби зайнятості є тісна взаємодія з роботодавцями, оскільки саме роботодавець є основним партнером в реалізації державної політики зайнятості.

Саме нові форми співпраці з роботодавцями такі, як організація «Днів відкритих дверей на виробництві», «Презентації роботодавця» дають можливість шукачеві роботи ознайомитись безпосередньо з роботою підприємства, вимогами до майбутньої професії, а роботодавцеві підібрати кандидатуру на заміщення вакантної посади.

Так, 20 квітня 2017 року Новоодеським районним центром зайнятості було проведено захід «Презентація роботодавця» на ТОВ «Баловненська виробнича база» для безробітних громадян.

Відкрив захід генеральний директор ТОВ «Баловненська виробнича база» Володимир Луста, який проінформував присутніх про особливості роботи підприємства, режим роботи, про вимоги до претендентів на заміщення вільних посад та потребу у працівниках за наступними професіями(спеціальностями інженера-технолога, пробовідбірника слюсара-ремонтника, оператора сушильних машин, апаратника оброблення зерна, вагар, охоронник, машиніст-навантажувача та ін..

В.о.директора центру зайнятості Лариса Деревянко повідомила присутніх про ситуацію на ринку праці Новоодещини, про існуючий дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили та наголосила, що в сучасних умовах шукач роботи має бути мобільним задля влаштування свого трудового життя.

Начальник відділу взаємодії з роботодавцями центру зайнятості Ганна Шкіньова надала інформацію про можливість професійної підготовки працівників відповідно до вимог конкретного робочого місця за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у навчальних закладах, в тому числі у центрах професійно - технічної освіти Державної служби зайнятості.

Активно долучились до діалогу і учасники заходу – безробітні, які отримали відповіді на запитання щодо можливості здобуття нової професії та подальшого працевлаштування на підприємстві. Після проведення «Презентації роботодавця» була організована співбесіда бажаючих працювати за даними професіями з керівниками структурних підрозділів.

Загалом у заході взяли участь 20 безробітних, 6 з них успішно пройшли співбесіду, заповнили анкету та будуть працевлаштовані найближчим часом.