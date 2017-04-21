Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

Если учесть среднюю продолжительность жизни в Украине и Европе, то пенсионеры оказываются в разных условиях, при этом пенсии в ЕС гораздо выше, чем в нашей стране.

Сегодня пенсионный возраст в Украине установлен на уровне 60 лет для мужчин и 58 лет для женщин. При этом средняя продолжительность жизни украинского пенсионера составляет 71 год. Это на 10 лет меньше, чем аналогичный показатель в странах ЕС. Вместе с тем львиная доля украинских пенсионеров получает минимальное пособие, всего 1% украинцев платят пенсии в размере более 10 тыс. гривен.

Об этом говорится в публикации издания «Слово и дело».

К концу текущего года размер минимальной пенсии в стране увеличится с 1247 гривен до 1373 гривен, не учитывая осовременивание, запланированное на 1 октября. Большинство граждан получает именно такие суммы. Пенсию в размере 10 740 гривен (максимальный размер трудовых пенсий) выплачивают только 1% украинцев.

Помимо этого, примерно 2 тыс. граждан получают пенсионные пособие свыше 20 тыс. гривен. Пенсии еще 18 тыс. украинцев составляют от 10 тыс. до 20 тыс. гривен. Самые большие выплаты в размере 58 тыс. гривен положены двум категориям лиц: Героям Украины и бывшим летчикам-испытателям.

Если сравнивать возраст, в котором люди выходят на пенсию, то в ЕС он составляет 65 лет для мужчин и 64 года для женщин. Однако люди там живут намного дольше, чем в Украине.

К примеру, во Франции средняя продолжительность жизни составляет 82 года, а пенсионный возраст начинается с 65 лет как для мужчин, так и для женщин. В Греции на пенсию выходят в 67 лет, а живут в среднем до 81 года.

Лучшим соотношением продолжительности жизни и пенсионного возраста может похвалиться Япония: мужчины там выходят на пенсию в 62 года, а женщины — в 61. При этом японцы в среднем живут 84 года.

Австралийцы живут в среднем 83 года, а на пенсию выходят в 65. Аналогичный пенсионный возраст установлен в Канаде, где люди в среднем живут на год меньше.