Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

Ровно пятьдесят лет тому назад , 1 сентября 1967 года, в Николаевской школе №17 прозвучал первый звонок, призывающий всю ребятню и учителей на первый в их школьной жизни урок. И надо сказать, с тех самых первых дней связь учителей и учеников, а впоследствии и выпускников школы не ослабевала, а только укреплялась.

-Многие из тех учеников, которые впервые переступили порог нашей школы 50 лет назад, окончив ее и отучившись в вузах, приходили сюда учителями, -рассказывает директор Алевтина Геннадьевна Панченко. - Вот, например, Людмила Владимировна Сыскова и Елена Николаевна Искова.

Сегодня они работают в управлении образования, но, как и раньше ведут свои уроки в нашей школе. Елена Александровна Яновская тоже педагог из той же когорт, которые отучились у нас и пришли сюда же преподавать. Да таких много. Мы гордимся своими выпускниками, среди которых есть и просто хорошие работники, мастера своего дела, и люди творческие, достаточно известные в городе, как поэт Аркадий Суров, например.

Обо всех мы знаем главное: они стали хорошими людьми. Не могли стать другими, ибо мы, педагоги, передали им вместе с тягой к знаниям и ту свою частичку добра, которая помогла развиться их душам, сделала их настоящими людьми.

Сейчас в школе учится около 500 детей, которых обучают более 40 преподавателей. Учиться здесь действительно интересно, потому что и уроки - необычные. Достаточно сказать, что первоклассники начинают знакомство со школой с неизвестного нам предмета «Пісне Знайко», позже - с современной технологией развития памяти «школой эйдотехники», а весь процесс обучения в школе учеников сопровождают более углубленные занятия экологией, что подкрепляется созданием экологических проектов «Школьное подворье», «Галерея цветов» и др.

Кстати, эти увлечения школьников способствуют и укреплению их чувства единения с природой и тяги к прекрасному, которая в дальнейшем формирует их эстетический идеал. Сейчас 17-я школа - участник научно-педагогического проекта «Интеллект Украины», который более года внедряется в Николаеве.

Творческой, интересной и насыщенной делают жизнь ребят внеклассные кружки, которые специалисты проводят бесплатно, без ущерба для кошелька родителей. Девочки занимаются бисероплетением и хореографией, охотно посещают ребята вокально-инструментальный, краеведческий свои «клубы по интересам». В самой школе довольно часто проходят разного рода фестивали, где школьники демонстрируют свои таланты и навыки. Они участвуют и в различных конкурсах, где нередко занимают призовые места.

Так, Елена Гуменюк признана одной из лучших чтиц на конкурсе, посвященном памяти Т.Г. Шевченко, а Александра Клименко стала победительницей Всеукраинского конкурса IT –технологий.

А самое главное-ребята хорошо знают историю своего края, своей страны. И помогают им в этом не только внеклассные занятия краеведением, но и «Музей боевой славы», экспонаты которого пополняет каждая семья, чьи дети были воспитанниками этой школы или сейчас в ней учатся.

На стендах музея- письма с фронтов второй мировой и войны в Афгане, ордена и медали отцов и дедов, их фотографии. Такие документальные свидетельства дорогого стоят, они больше говорят чувствам, чем сухие строки документов. Это история, которая прошла по судьбам их близьких, а значит, в какой-то степени, и по ним.

Настоящих патриотов помогает воспитывать и клуб ветеранов «Сердце отдаю детям», который создан в школе для тех учителей, кто уже на пенсии, но считает ее своим родным домом. Их рассказы, воспоминания тоже помогают лучше понять, и осознать, что такое Родина- большая и малая, как нужно любить и беречь тот край, где вырос, где находятся твои корни, за которую пролили кровь и погибли близкие тебе люди.

Именно поэтому коллектив школы добился того, чтобы ей было присвоено имя выпускника, погибшего в зоне АТО, Вячеслава Саражана.

Обо всем этом говорили на торжественном юбилейном вечере , куда собрались, чтобы поздравить юбиляров, не только официальные лица , но просто друзья школы №17. Были цветы, теплые речи и, конечно же, подарки. От имени общественной организации «Миколаїв- єдина родина» подарок школе – ксерокс, принтер,сканер - преподнес Владислав Чайка, уже давно помогающий этому коллективу улаживать хозяйственные проблемы.

Головная боль директора и родителей - ремонт клас сов, замена окон на стеклопакеты, приобретение пластиковых окон, дверей, линолеума для учебных кабинетов. И хорошо, что рядом с такими друзьями и шефами, как «Миколаїв-єдина родина», которые заботятся о комфорте детей в стенах школы, ее педагогический коллектив может не думать о хозяйственных нуждах, а заниматься своим непосредственным делом: «сеять разумное, доброе, вечное» в сердцах и головах наших маленьких сограждан.