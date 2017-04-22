Губенатор Николаевщины считает, что проблемы областной детской больницы не его дело

К председателю Николаевской областной администрации Алексею Савченко обратились по поводу ужасных условий в детской областной больнице и услышали в ответ, что область не может проводить ремонт в съемном здании.

Именно так следует понимать короткую дискуссию главы ОГА с активистом Александром Дьяченко во время встречи губернатора с общественностью в четверг, 20 апреля, в здании Николаевской ОГА, передает Николаев 24.

Дьяченко публично обратился к Алексею Савченко по поводу ужасных условий в областной детской больнице. По словам Дьяченко, в здании Николаевской ОГА новые двери, краны и умывальники, в то время как в больнице, где лежат маленькие дети, тумбочки склеены из мусора, старые еще «досоветские кровати», и даже щеколды на дверях не работают, поскольку залиты слоями накопившейся за десятилетия краски.

Губернатор, который в тот момент уже собирался уходить, ответил коротко: это здание не находится в областной собственности, область только арендует помещение. - Николаевская областная администрация арендует здание (здание детской областной больницы в Николаеве) у облсовета. Это не ко мне, я арендую помещения и к этому не имею никакого отношения. Я понимаю, что моя фамилия отвечает за всю область, но была проблема в детской инфекционной больнице, я ее услышал и довел до конца, а это не ко мне.

Вот вы говорите «у вас здесь», у меня здесь это дома, - заявил губернатор. Дьяченко не успокоился и настаивал, чтобы Савченко лично убедился в ужасном состоянии детской больницы. - Все что могу, я сделаю, что не могу не сделаю, для того чтобы что-то сделать нужен бюджет, чтобы был бюджет нужно вывести экономику и тени. А чтобы вывести экономику из тени что нужно сделать? - спросил губернатор активиста.

В ответ активист заявил, что Савченко как председатель Николаевской ОГА сам должен ответить на этот вопрос. Тогда губернатор развернулся и сказал: «ну, тогда я ушёл».

Дьяченко стоял на своем: Савченко должен поехать и посмотреть на состояние детской больницы. - Вместо человеческого разговора мы вот так дискутируем? Я воспринял эту дискуссию, - заявил губернатор и удалился.