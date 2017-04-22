У Миколаєві побував український письменник Анатолій Качан

22.04.17 10:18Сколько просмотров этой статьи27Сколько комментариев этой статьи0

В обласній бібліотеці для дітей імені В. Лягіна Анатолій Леонтійович зустрівся зі своїми колегами – письменниками В’ячеславом Качуріним, Людмилою Чижовою, Вірою Марущак та давніми друзями-бібліотекарями – з директором ОДБ Тетяною Жайворонок та директором ОБЮ Наталією Ткаченко, в.о. директора НПБ Костянтином Картузовим, Оленою Карпенко, заступником директора Гур’ївської школи Тетяна Назаренко та племінником, міжнародним гросмейстером, багаторазовим чемпіоном Миколаєва з шахів Олександром Зубовим.

Велась неспішна розмова про творчість, про витоки, які сприяли письменницькому таланту. Як розповів сам Анатолій Леонтійович, потяг до слова відчув у рідному селі Засілля, коли там з’явилося місцеве радіо, а він брав участь у передачах місцевого радіомовлення. Саме тоді ще юний Анатолій від батька взяв відчуття землі, селянську мудрість і спостережливість. А від матері, чия пам’ять зберігала безліч усіляких пісень, переказів, бувальщин — доброту й любов до слова.

Уже зараз відомий поет, знавець літератури, заслужений працівник культури України, Відмінник освіти України, лауреат премії імені Лесі Українки та багатьох інших престижних премій, подарував своїм юним читачам 17 поетичних збірок, загальний тираж яких складає понад 800 тис. прим. До речі, дві з них привіз із собою. Тепер дві бібліотеки – ім. В. Лягіна та Гур’ївська поповнились книжками «За нашим садом грає море» та «Гуляє парус на Лимані».

Під бібліотечним дахом зустрілися два поети-мариністи Анатолій Качан та В’ячеслав Качурін, які цього року під знаком Козерога зустріли своє третє 25-ліття. Поезія яких насичена морською романтикою.

Своїй колезі Вірі Марущак, яка працює у царині підліткової літератури, Анатолій Качан привіз з Києва також подарунок — збірник літературно-художніх творів сучасних авторів «Зелений час». В збірнику, який адресований юним читачам підліткового віку, надруковано два оповідання В. Марущак «Нова сім’я» та «Жора».

До читанок, підручників з української мови, книг для позакласного читання включено понад п’ятдесят поезій Анатолія Качана це всілякі скоромовки, дражнилки, мирилки, забавлянки. Але його турбує питання як молодь залучати до співтворчості — малювати ілюстрації та створювати мультиплікаційні фільми. Це один з засобів, який допоможе школярам досконаліше пізнати творчість письменника.

Зустріч була щирою та зворушливою.

Віра Марущак, член НСПУ Миколаiвська правда

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