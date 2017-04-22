В Николаеве хотят организовать лучшее в Украине место для купания инвалидов-«колясочников»

В Николаеве хотят сделать лучшее в Украине место для купания инвалидов-«колясочников». Об этом в ходе заседания «бюджетной» комиссии сообщил глава комитета воинов-интернационалистов Ингульского района Валерий Аминжанов.

Как сообщает Свидок.Инфо, по его словам, подобную купальню хотят организовать на пляже «Стрелка». Владелец металлобазы «Видзев» готов за свои средства изготовить все нужные конструкции. Вся загвоздка заключается в организации спасательного поста, кладовки для хранения лежаков, а также места для дежурства медсестры. Кроме того, необходимы средства на зарплату персонала.

Инвалида нужно пересадить в специальный велосипед-амфибию, он покупается, а затем обратно усадить в коляску, потому что не все могут это сделать самостоятельно, - объяснил докладчик обязанности спасателей.

В Николаеве сейчас проживает около 500 инвалидов-«колясочников», которые смогут отдыхать на таком специально оборудованном пляже. Кроме того, им смогут пользоваться и дети с ДЦП. Организаторы планируют также сделать открытую площадку с лежаками и навесом для полноценного отдыха. Подобные проекты уже реализованы в Херсоне, Сумах и Чернигове, но не все могут туда добраться. Потому существует необходимость в специально оборудованном месте для купания у нас, в Николаеве, объяснил Аминжанов.

Однако, по словам докладчика, он получил ответ, что у города нет средств на обустройство такого пляжа. А это около 50 тысяч гривен. Потому афганцы решили обратиться к членам «бюджетной» комиссии. Депутаты единогласно согласились с тем, что вопрос требует поддержки, единственное, нужно понимать, кому давать поручение на реализацию идеи. За советом обратились к присутствовавшему на заседании коллеге из комиссии по ЖКХ Игорю Копейке. Он рекомендовал принять обращение к сведению, поддержать просьбу и взять паузу на изучение вопроса, чтобы понимать, где лучше организовать такое место и кто может лучше исполнить работы.+

Депутаты согласились с Копейкой и решили направить запросы, чтобы течение двух недель получить предложения от профильного вице-мэра и комиссии по ЖКХ. При этом Сергей Карцев напомнил, что с реализацией нужно поторопиться, так как необходимые конструкции еще необходимо изготовить, а пляжный сезон начинается уже 1 июня.