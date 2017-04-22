Николаевские перевозчики хотят повысить стоимость проезда в маршрутках

22.04.17 11:41Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

Общественный союз «Инфраструктура Николаевщины», в состав которого входят все перевозчики Николаева, собрался на следующей неделе обсудить вопрос пересмотра стоимость проезда в маршрутках города.

Об этом сообщает издание "Свидок.инфо" со ссылкой на пресс-анонс организации. Мероприятие запланировано на 25 апреля, в 10.00, в конференц-зале отеля «Reikartz Ривер». Поскольку николаевские маршрутчики за свою историю еще ни разу не понижали стоимость проезда, то, вероятнее всего, речь идет о повышении цены.

Стоит отметить, что предпосылок для повышения проезда на данный момент нет. Поскольку в прошлый раз, в марте 2015 года, маршрутчики подняли проезд из-за сильного скачка доллара. Сегодня же доллар стоит даже меньше, чем тогда. Более того, заметных изменений в транспортной инфраструктуре не произошло – по городу продолжают курсировать грязные и неисправные маршрутки, продолжаются неприятные инциденты с водителями и т.д.

Учитывая все эти факторы и предыдущий опыт, предложение повысить цены на проезд наверняка вызовет бурю негодования у людей. На данный момент стоимость проезда в маршрутках города составляет 4 гривны.

Напомним, что решение о подорожании проезда в маршрутках в марте 2015 года принимали с большими скандалами. На тот момент проезд стоил 3 грн., однако перевозчики требовали поднять цены до 5-6 грн. Представители общественности просили оставить проезд по 3 грн. Маршрутчики даже устроили забастовку, требуя, чтобы их условия были выполнены. Били на то, что значительно подорожали ГСМ и работать по такому тарифу им невыгодно. В итоге на заседании исполкома было принять компромиссное решение поднять цену на проезд до 4 грн. Тогда звучала формулировка, что цена не окончательная и ее можно будет пересмотреть, однако с подешевением ГСМ цену на проезд никто так и не снизил.

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