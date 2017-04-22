В Украине выросло производство шоколада

Больше стали производить и печений с вафлями.

В Украине производство шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащие какао (кроме какао-порошка подслащенного), в упаковках массой менее 2 кг, в марте 2017 года составило 13,5 тысяч тонн, что на 4,4% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает Государственная служба статистики.

При этом к февралю 2017 года производство шоколада выросло на 9,6%. За 3 месяца было произведено 39,7 тыс. тонн шоколада (+5% по сравнению с аналогичным периодом 2016).

Производство сахарных кондитерских изделий (в т. ч. шоколада белого), не содержащих какао, за март составило 14,6 тыс. тонн, что на 1,7% больше марта 2016 г. и на 0,7% больше февраля 2017 г. За 3 месяца было произведено 41,2 тыс. тонн кондитерских изделий (+2,2%).

Производство сладкого печенья и вафель за март 2017 года выросло на 6,3%.