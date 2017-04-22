08.04.17 20:441930
В Черкассах установили первый в Украине уличный контейнер для отработанных батареек
|22.04.17 14:49
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В Черкассах установили первый в Украине уличный контейнер для отработанных батареек и энергоэффективных ламп.
В Черкассах установили первый в Украине уличный контейнер для отработанных батареек и энергоэффективных ламп.
Теперь избавиться от опасных отходов можно цивилизованным способом за горсоветом, ближе к бульвару Шевченко.
До уличного контейнера для отработанных батареек и энергоэффективных ламп удобнее всего добраться с парковки ТРЦ "Любава".
О местонахождении специальной урны можно узнать, позвонив в отдел экологии горсовета.
«Это первый в Украине уличный контейнер для опасных отходов, - пишет на своей странице в Фейсбук общественный активист Станислав Чуприна. - Таким образом Черкассы повышают свой уровень ответственности за переработку отходов».
Предполагается, что подобные контейнеры установят и в других районах города.