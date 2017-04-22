Чем подкормить клубнику весной для хорошего урожая

22.04.17 17:14Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Чтобы летом лакомиться ароматной и сладкой клубникой со своего участка, необходимо в весеннее время вовремя произвести подкормку. Благодаря внесению удобрений вы получите не только вкусные ягоды, но и гораздо большее их количество.

Вам понадобится:

  • сорняки;

  • зола;

  • кожура бананов;

  • коровяк;

  • куриный помет;

  • вода.

Инструкция

1 Для подкормки клубники лучше всего использовать органические удобрения, ведь эти ягоды в весеннее время употребляются в больших количествах, а дети вообще заменяют ими свой завтрак, обед и ужин.

Одним из самых простых и доступных удобрений для клубники является настой из сорняков. Делается он просто: измельчается ведро сорняков (любой травы с участка), заливается водой и настаивается в течение трех-пяти суток в теплом месте. Литр трехдневного настоя разводится в пяти литрах воды, пятидневного - в 10-ти литрах. Поливается клубника подобной смесью в расчете литр на куст.

2 Положительно на развитие цветоносов клубники влияют зольные подкормки. Если в вашем распоряжении есть древесная зола, то обязательно используйте ее. Возьмите золу, насыпьте в сито и аккуратно распределите ее на грядке с клубникой в расчете стакан на квадратный метр. Если погода стоит сухая, то после процедуры полейте грядку небольшим количеством воды.

3 Настой из шкурок банана - весьма неплохое калийное удобрение, применяемое для подкормки клубники. Единственный минус - не у каждого огородника всегда есть в наличии кожура данных фруктов в нужном количестве. Удобрение делается следующим образом:

берется такое количество кожуры бананов, сколько требуется подкормить кустов клубники, данные ингредиенты измельчаются (режутся, перемалываются в блендере), складываются в ведро и заливаются водой в расчете 0,5 литра на одну кожуру.

Смесь настаивается пару дней под крышкой, процеживается, после чего настой может использоваться по назначению.

4 Если осенью клубника вообще не подкармливалась, то в весеннее время растения можно подкормить настоем коровяка или куриного помета. Пол ведра одного или другого вещества заливается водой, настаивается максимум четверо суток, после чего концентрированный настой разводится в воде.

Стоит отметить, что в ведре воды для подкормки нужно разводить 500 мл коровяка или 300 мл настоя куриного помета.

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