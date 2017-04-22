Завтра поминальный день: насколько Николаев готов к этому дню (видео)

Завтра поминальное воскресенье. В это день миллионы людей по всей стране отправляются на кладбище — помянуть усопших близких. Такова традиция существующая с незапамятных времен.

В Николаеве к поминальному дню всегда готовились загодя — за неделю, а то и за две. Приводились в порядок кладбища, ремонтировались дороги, ведущие к некрополю, готовили дополнительный транспорт — ведь на кладбище и обратно необходимо перевезти десятки, а то и сотни тысяч людей.

Корреспонденты «Новостей-N» проехали на самое большое николаевское кладбище в с. Мешково-Погорелово, чтобы посмотреть насколько главный некрополь готов к поминальному дню. Их отчет предлагаем вниманию наших читателей.

Дороги

Традиционно на кладбище в Мешково-Погорелово николаевцы добираются двумя-тремя маршрутами: ул. Кирова-Куйбышева-кладбище. Или ул. 2-я Набережная-Кирова-Куйбышева-кладбище. Еще можно свернуть с Кирова на Электронную и также выехать на Куйбышева. Маршруты эти простыми не назовешь. Ул. 2-я Набережная вся в ямах. Ехать нужно острожно — иначе можно не только шины порвать, но и колесные диски пворедить. На Кирова и Куйбышева ситуация не лучше: ямы, ямы, ямы...

При повороте с Кирова на Куйбышева две подряд незааасфальтрованные ямы, занимающие целую полосу. Транспорт, едущий со стороны кладбища, может проехать только по встречке. Можно только представить, какие здесь завтра будут пробки. Однако, хуже всего на Электронной — там на проезжей части просто «живого места» нет — одни ямы да колдобины.

На ул. Куйбышева в авральном порядке пытаются убрать грязь на обочинах. Судя по количеству накопившейся тут грязи, к завтрашнему дню точно не успеют — в лучшем случае, уберут половину улицы.

Традиционно, перед поминальными днями дороги, ведущие к кладбищу, старались хотя бы «подлатать». В нынешнем году, судя по всему, нога ремонтника здесь и не ступала.

Кладбище

На самом кладбище ситуация не лучше. Первая внушительная куча мусора встречает всех едущих к кладбищу еще возле железнодорожного переезда.

То же самое и на самом кладбище: везде, куда ни кинь взглядом, кучи мусора. Администрация почему-то не удосужилась его убрать накануне поминального дня.

Многие николаевцы приехали посетить могилы своих близких сегодня, чтобы избежать завтрашнего столпотворения. На кучи мусора все смотрят недоуменно: неужели нельзя было убрать? По кладбищу, правда, ездит самосвал ЗиЛ, в который собирает мусор, однако, такими темпами ему понадобится пару месяцев.

Вывод: ни само кладбище, ни дороги ведущие к нему, к поминальным дням никто не готовил. Завтра на дорогах, ведущих к кладбищу будут пробки, а поминать усопших горожане будут среди куч мусора. Городским властям за подготовку справедливая «двойка» - хоть по старой, пятибальной, хоть по нынешней, 12-бальной системе.