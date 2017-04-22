С начала года украинцев стало меньше на 43 тыс. человек

В течение января-февраля 2017 года численность населения Украины уменьшилась на 42,9 тыс. человек - до 42 млн 541,6 тыс. человек, передает Госстат.

В Госстатистики также отметили, что остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 57 живорожденных.

Данные Государственной службы статистики приводятся без учета Крыма и зоны проведения антитеррористической операции, а численность населения оценивается без учета территории Крыма.