В Украине 23-25 апреля ожидаются заморозки

22.04.17 19:37Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 22 апреля 2017 года, в Украине сохранится холодная погода. В частности, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ночью ожидаются заморозки 0-5 градусов.

Ночью 23 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей повсюду, на остальной территории страны местами на почве и в воздухе заморозки 0-3 градуса, 24 апреля в Украине, кроме восточных и большинстве южных областей, 25 апреля кроме крайнего юга, заморозки 0-5 градусов.

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Суббота, 22.04.2017

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