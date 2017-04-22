Николаевский депутат претендует на должность судьи в составе Верховного Суда Депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Ростислав Филевский является кандидатом на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, пишет Честно. Так, по результатам письменного тестирования Ростислав Филевский набрал 69 баллов, и по результатам практического задания - 70,5. Общий результат экзамена - 139,5 баллов. Напомним, ранее, депутат Николаевского горсовета Ростислав Филевский на своей странице в Facebook раскритиковал предложенную на вчерашнем заседании новую структуру исполкома. Депутат заявил, что не намерен больше участвовать в обсуждениях рабочей группы по разработке проекта структуры городской мэрии, а сам проект назвал «не проектом» и даже «не его концепцией». Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама