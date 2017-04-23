Google улучшил англо-украинский переводчик

23.04.17 08:15Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Google-переводчик начал использовать технологию нейронного перевода между английским и украинским языками. Об этом сообщает компания Google Украина в своем блоге.

"В следующий раз, когда вы будете пользоваться Google-переводчиком, вы, возможно, заметите, что перевод стал более точным и простым для понимания. Это потому, что слова и предложения, которые вы переводите с английского на украинский язык и наоборот, теперь используют нашу передовую технологию "нейронного перевода", - говорится в сообщении.

В Google отметили, что новая технология значительно лучше, чем предыдущая, так как обрабатываются целые предложения, а не отдельные фразы. Это помогает делать переводы более точными и похожими на естественном человеческом языке.

Google-переводчик обновится автоматически в приложениях iOS и Android, на translate.google.com.ua и через поиск Google. Вскоре он будет доступен для автоматического перевода страниц в Chrome.

"Украинский язык присоединяется к ряду других языков, обновлены до уровня нейронного перевода", - добавляют в компании.

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