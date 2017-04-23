Мэр Николаева поддержал создание КП по стирке белья

23.04.17 08:52Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Николаевский городской голова Александр Сенкевич поддерживает идею создания коммунального предприятия, которое бы взяло на себя стирку белья всех медицинских учреждений города.

Как пишет "Свідок.інфо", б этом мэр рассказал во время проведения конкурса на место вакантной должности начальника горздрава, который проходил 21 апреля.

Так, один из кандидатов, заместитель начальника управления здравоохранения Виктор Фаюк в своей презентации предложил создать КП по стирке белья. По словам конкурсанта, создание такого предприятия позволит разгрузить медицинские учреждения города по поиску подрядчиков и постоянном обновлении необходимого оборудования. Кроме того, КП позволит сэкономить значительные средства местного бюджета на заработных платах и оплате за электроэнергию.

В ответ Александр Сенкевич отметил, что предложение заслуживает внимания:

«Хорошая идея - она уже циркулирует в моей голове. Это надо не только для обслуживания больниц, но и детсадов. Мы можем это осуществлять (стирку белья на базе единого КП, - прим.ред.), потом развозить».

Однако данная идея не нашла согласия среди всех присутствующих. Так, глава областного благотворительного фонда «Вита-Лайт» Эдуард Горбатенко предположил, что в данной сфере должна быть соблюдена рыночная конкуренция.

По словам активиста, взятие данной функции на коммунальное предприятие может послужить звонком к возможным коррумпированным действиям.

Однако городской голова напомнил всем присутствующим, что главной задачей любого коммунального предприятия является не получение заработка, а оказание социальной функции.

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