Сколько в нашей стране этнических украинцев

23.04.17 09:12Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Согласно результатам исследования, среди этнических украинцев 77% ощущают свою принадлежность только к одной национальности.

92% граждан Украины считают себя этническими украинцами и только 6% – этническими русскими.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Согласно результатам исследования, среди этнических украинцев 77% ощущают свою принадлежность только к одной национальности, при этом среди этнических русских такой точки зрения придерживаются только 39%.

Также наблюдается тенденция, согласно которой чем моложе респондент, тем больше вероятность, что он идентифицирует себя как этнический украинец. Так, люди в возрасте 60 лет и больше называют себя коренными украинцами в 87% случаев, а вот соответствующая доля молодежи, которой от 18 до 29 лет, составляет 96%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 3-9 марта среди 2 016 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий.

Похожие новости

19.04.17 18:26Суд ООН решил, как защищать украинцев и татар в Крыму

14.04.17 08:00С миллиардными долгами. Украина закончила отопительный сезон

10.04.17 11:35Как изменится жизнь украинцев в ближайшие годы

06.04.17 20:59НБУ может возглавить «племянник Порошенко», глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко

05.04.17 16:54Верховная Рада разрешила приватизировать комнаты в общежитии

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 23.04.2017

Закругление верхнее-левое

11:48В Николаеве штрафуют фуры с перегрузом

11:35Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом

11:16Этот овощ особенно полезен для здоровья кишечника

11:01Когда и зачем украинцам хотят повысить пенсионный возраст

10:47В Африке гепард напал на туристку (видео)

10:30Президента Украины призывают запретить российские интернет-сервисы

10:13Знаменитый украинский тренер жестко раскритиковал киевское "Динамо"

10:00Артеменко обвинили в измене Радикальной партии (видео)

09:49На Николаевщине задержали серийного грабителя

09:34Прогноз погоды в Николаеве на 23 апреля

09:12Сколько в нашей стране этнических украинцев

09:00Война на Донбассе: боевики нанесли смертельный удар по силам АТО (видео)

08:52Мэр Николаева поддержал создание КП по стирке белья

08:31Сегодня Япония и США начали совместные морские учения

08:15Google улучшил англо-украинский переводчик

08:00В Париже полиция жестко разогнала протестующих (видео)

 22.04

21:21В Ялте открыли памятник Рузвельту

20:49Кровавый тверк под Харьковом: вместе с танцем на видео попал момент аварии

20:39Одесский мэр показал как умеет драться на ринге: опубликовано видео

20:28Николаевский депутат претендует на должность судьи в составе Верховного Суда

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

09.04.17 11:571500

В Швеции полицейских забросали "коктейлями Молотова"

09.04.17 12:141470

В Украине рухнул сайт выдачи загранпаспортов

09.04.17 12:211630

В Египте прогремело 2 взрыва: 15 погибших, 50 раненых

09.04.17 12:451320

Сенкевич предложил ввести мораторий на строительство церквей в городе

Самые читаемые

18.04.17 18:5327330

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:228710

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:005800

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

14.04.17 15:014800

Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика