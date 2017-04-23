Когда и зачем украинцам хотят повысить пенсионный возраст

23.04.17 11:01Сколько просмотров этой статьи27Сколько комментариев этой статьи0

В МВФ продолжают настаивать на повышении пенсионного возраста для украинцев.

По условиям сотрудничества Украины и МВФ, правительство вынуждено будет поднять планку пенсионного возраста для украинцев. После принятия Кабмином Пенсионной реформы, пенсионный возраст в стране может увеличиться от 2 до 5 лет.

В Кабинете Министров нашлись аргументы против форсирования внедрения реформы. "В Украине столько не живут",- заявил в комментарии газете "Сегодня" вице-премьер Павел Розенко, курирующий реформу в правительстве.

"Длительность жизни украинцев на 10 лет меньше, чем у европейцев. Если взять соотношение выхода на пенсию к длительности жизни, то оно будет не в пользу Европейского Союза. У нас это расстояние короткое. То есть говорится о том, чтобы установить пенсионный возраст для мужчин в 65 лет, когда средняя продолжительность жизни у нас у мужчин 65 лет", - заявил Павел Розенко.

Сейчас украинские пенсионеры выходят на заслуженный отпуск в 60 лет. Большинство украинских экспертов уверены, что несмотря на убедительные недостатки пенсионной реформы, рано или поздно-таки придется уступить МВФ, и начать отправлять украинцев на пенсии в 60+.

В Администрации Президента, считают, что на подобные условия страна будет готова пойти только через пять-десять лет. Согласно мнению представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, сначала стоит уладить общую инфляцию в стране, а после чего говорить о пенсионном возрасте.

Таким образом, пока чиновники обсуждают сроки грядущей реформы, журналисты "Вестей" вспомнили плюсы и минусы повышения пенсионного возраста, ранее обсуждавшиеся в украинских СМИ.

Аргументы "за" повышение пенсионного возраста:

Дальнейшее сотрудничество с МВФ и Европой.

Ряды пенсионеров значительно поредеют.

Увеличится количество налогоплательщиков за счет тех, кто должен был стать пенсионером, но продолжит работать.

Сокращаются риски бедности за счет более длительного периода работы украинцев.

Пенсионный фонд сможет закрыть все «дыры» в бюджетах за счет увеличения пенсионного возраста.

Аргументы "против" реформы:

Возрастная дискриминация в Украине, согласно сайтам вакансий, украинцам старше 60 лет сложно найти работу.

Дополнительные затраты с бюджета на реформу сфер занятости, медицины и образования.

Украинцы будут меньше жить на пенсии.

Вероятность повышения пенсии до уровня стран Европы, практически равно нулю.

Старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко считает, что ради дальнейшего содружества с МВФ, реформу можно принять хоть сегодня, а вот начать выполнение к тому времени, когда "подрастет поколение, рожденное в 1990-2000 годах".

"Эти поколения самые малочисленные, и пока они будут формировать рабочую силу, нагрузка на пенсионную систему будет "зашкаливать". Если не повышать им пенсионный возраст, придется повышать налоги и ставки ЕСВ", - уверяет экспертка.

"Когда эти малочисленные поколения будут выходить на пенсию (это как раз будет конец 2050-х годов), будет небольшое ослабление напряженности и можно будет платить им более щедрые пенсии", - добавила Ткаченко.

В то же время, Институт демографии и социальных исследований подсчитал, что если сегодня в Украине увеличить пенсионный возраст до 65 лет – количество пенсионеров уменьшится на один миллион. Если до 62 лет – на 500 тысяч.

Как известно, средний возраст "выхода на пенсию" в странах ЕС ныне составляет 63 года. При этом средняя пенсия в прошлом году, согласно Европейскому центру статистики, составила около 1100 долларов.

В Боснии и Герцеговине, Грузии (только мужчины), Косово, Хорватии, Эстонии выходят на заслуженный отдых в 60. В то время, в Германии и США уже заявили о планах постепенно увеличить пенсионный возраст до 70-ти лет.

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