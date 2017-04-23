В Николаеве штрафуют фуры с перегрузом

В Николаеве 19-20 апреля сотрудники «Укртрансбезопасности» выписали водителям шести фур, ехавшим с перегрузом, штрафы на общую сумму около 6,4 тысячи евро.

Об этом сообщили в Управлении Укртрансбезопасности в Николаевской области.

Так, в Николаеве на улице Космонавтов сотрудники ведомства остановили три грузовика «MAN», которые перевозили груз, превышающий допустимые нормы. По результатам проверки начислен штраф на общую сумму 1 тысяча 314 евро.

Также на двух водителей составили административные протоколы за занятие предпринимательской деятельностью без соответствующих разрешительных документов – теперь их оштрафуют на 17 и 34 тысячи гривен.

«Кроме того, у сотрудников УТБ возникло подозрение, что водители двух грузовых автомобилей предоставили поддельные накладные, где были указаны несуществующие субъекты хозяйствования. На место вызвали следственную группу полиции, которая составила соответствующие материалы», - указано в сообщении.

Также отмечается, что в районе Николаевского морского торгового порта задержали грузовик «Scania», перевозивший груз с превышением допустимых норм более чем на 29 тонн. Водителю начислили плату за проезд в 2 тысячи 472,75 евро.

Также штрафные санкции наложили на два грузовика ООО «Логистик-МТС», которые выезжали с территории Николаевского морпорта.

В этом случае также зафиксированы факты перевозки со значительным превышением допустимых норм, начислена плата за проезд на общую сумму 2 тысячи 635,5 евро.