В Украине из-за погоды все еще обесточены 70 населенных пунктов

По данным ГСЧС, без электроснабжения в Одесской остаются 54 н.п., в Днепропетровской — 16 н.п., в Харьковской — 1 н.п. Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

В Украине по состоянию на утро 23 апреля все еще остаются обесточенными из-за непогоды 71 населенный пункт в трех областях, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, без электроснабжения в Одесской остаются 54 н.п., в Днепропетровской — 16 н.п., в Харьковской — 1 н.п.

Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет. При этом в ГСЧС отмечают, что в течение 22 апреля восстановлено электроснабжение 158 населенных пунктов в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях, которые были обесточены 18—20 апреля в результате ухудшения погодных условий из-за срабатывания систем защиты и обрывов линий электропередач.