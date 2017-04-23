В Николаевской области на 8% увеличилось производство яиц

По данным Главного управления статистики в Николаевской области, в январе-марте 2017 года общее производство продукции сельского хозяйства по сравнению с январем-мартом 2016 года снизилось на 2%, в частности в хозяйствах населения, также на 2%, на аграрных предприятиях – на 4%

Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.

Всеми категориями хозяйств реализовано на убой 6,9 тыс. т. скота и птицы (в живой массе), что на 6% меньше, чем в январе–марте 2016г., произведено 60,6 тыс.т. молока (на 2% меньше), получено 61,3 млн. шт. яиц (на 8% больше). В общем производстве мяса и молока удельный вес хозяйств населения составил по 84%, яиц – 49%.

Общий объем реализованной аграрными предприятиями продукции собственного производства в январе-марте 2017г. по сравнению с январем-мартом 2016 года увеличился почти вдвое, в т.ч. продукции растениеводства – в 2,1 раза, вместе с тем продукции животноводства – уменьшился на 4%. Средние цены продажи возросли на 8%, в частности на продукцию растениеводства – на 7%, животноводства – почти на четверть.