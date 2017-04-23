В Австралии и Великобритании роботы производят корма

Экспериментальные роботизированные системы начали работать на первых фермах в Австралии и Великобритании.

Об этом сообщает Cоюз птицеводов Украины.

Как отмечают разработчики из США, в том случае, если предварительные данные тестов подтвердятся, новая система может совершить настоящую революцию в индустрии, фактически исключив человека из значительной части процесса производство животноводческой продукции.

Суть системы заключается в том, что она выращивает кормовые культуры, пригодные к потреблению скотом в закрытом помещении без использования удобрений, солнечного света, человеческого труда и даже почвы.

Система орошает семена ячменя и других культур из специальных контейнеров и освещает их с помощью специальных ламп. После шести дней созревания в особых лотках та же самая система доставляет получившуюся продукцию на откормочную площадку, где ее уже могут поедать молочные коровы.

По словам представителей проекта, новая система машин – это не просто конвейер, а робот, который создает принципиально новый вид комбикорма. В стандартной комплектации он может производить порядка 2 тонн комбикорма в день.

При этом разработчики уже создали аналог, способный выпускать 12 тонн комбикорма в день.